thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 11,48 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 11,48 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 11,31 EUR. Mit einem Wert von 11,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 549.125 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,95 EUR markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,05 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 3,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,07 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,299 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

