TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Fokus

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 76,20 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 76,20 EUR. Bei 76,00 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 76,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.566 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie aus.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

