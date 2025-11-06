TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 73,75 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 73,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 73,50 EUR. Bei 74,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.591 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 äußerte sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

