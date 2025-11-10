TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 73,00 EUR.
Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 73,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie sogar auf 73,20 EUR. Bei 73,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 8.217 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie aus.
Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.
Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
