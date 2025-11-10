TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 73,00 EUR.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 73,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie sogar auf 73,20 EUR. Bei 73,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 8.217 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie aus.

Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.

