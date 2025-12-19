DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,3%Nas23.273 +1,2%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE
DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Börsenwarnung?Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft

Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft

Warren Buffett hat in zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen mehr Aktien verkauft als gekauft - ein Rekord in seiner Zeit bei Berkshire Hathaway. Gleichzeitig wächst der Cash-Bestand.
Kaufempfehlungen KW 51Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Entscheidung gefallenEZB-Zinsentscheid: Leitzins bleibt unangetastet - Wirtschaftsausblick wird mit Spannung beäugt

EZB-Zinsentscheid: Leitzins bleibt unangetastet - Wirtschaftsausblick wird mit Spannung beäugt

Sicherheitsgarantien und Co.Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen

Erfolgreiches IPONVIDIA-Konkurrent startet durch: MetaX-Aktie bei Börsendebüt mit Kurssprung von 700 Prozent

NVIDIA-Konkurrent startet durch: MetaX-Aktie bei Börsendebüt mit Kurssprung von 700 Prozent

Milliarden-ExitWarum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat

Warum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat

BTC-AusblickOptimismus - Kryptowährungsbörse sieht Bitcoin 2026 bei 170.000 US-Dollar

Optimismus - Kryptowährungsbörse sieht Bitcoin 2026 bei 170.000 US-Dollar

200-Euro-KurszielSiemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen

Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen

Neuer RivaleNeue Konkurrenz für JPMorgan voraus? Ripple plant Angriff mit Banklizenz

Neue Konkurrenz für JPMorgan voraus? Ripple plant Angriff mit Banklizenz

Explorations-UnternehmenKursrakete Kirkstone Metals-Aktie: +2.700 Prozent in drei Monaten - Was steckt dahinter?

Kursrakete Kirkstone Metals-Aktie: +2.700 Prozent in drei Monaten - Was steckt dahinter?

Quantum-Rally schwanktD-Wave-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen: Analysten trauen dem Titel viel zu

D-Wave-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen: Analysten trauen dem Titel viel zu

Positive BewertungNovo Nordisk-Aktie verliert dennoch: EMA signalisiert Rückenwind für höhere Wegovy-Dosis

Novo Nordisk-Aktie verliert dennoch: EMA signalisiert Rückenwind für höhere Wegovy-Dosis

Verhandlungen im BlickRheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung

KapitalmaßnahmeAktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute

Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute

Volatiler WertDroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als

DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne"

Trotz solider ZahlenBroadcom-Aktie rutscht weiter ab: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen

Broadcom-Aktie rutscht weiter ab: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen

Bei HauptversammlungBMW-Aktie in Rot: Vorzugsaktien sollen in Stammaktien umgewandelt werden

BMW-Aktie in Rot: Vorzugsaktien sollen in Stammaktien umgewandelt werden

Umbruch des FinanzsystemsKrypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht

Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht

Erste Erhöhung seit JanuarBank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995

Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995

Anteil von State StreetDroneShield-Aktie legt zu: Institutionelle Verschiebungen im Blick

DroneShield-Aktie legt zu: Institutionelle Verschiebungen im Blick

Zahlen veröffentlichtMicron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung

Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung

Im AufwindWachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien

Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien

Unter DAX-SpitzenreiternBayer-Aktie gönnt sich Verschnaufpause nach Dezember-Rally: Das treibt die Aktie derzeit an

Bayer-Aktie gönnt sich Verschnaufpause nach Dezember-Rally: Das treibt die Aktie derzeit an

Vorwürfe wegen SehschädenNovo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA

Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA

PotenzialEiner der größten KI-Gewinner? - Dieser ETF toppt den S&P 500-Index

Einer der größten KI-Gewinner? - Dieser ETF toppt den S&P 500-Index

Quanten-BoomD-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen

D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen

Berichte dementiertOracle-Aktie nach Kurssturz: Angeblich keine Verzögerungen bei OpenAI-Rechenzentren

Oracle-Aktie nach Kurssturz: Angeblich keine Verzögerungen bei OpenAI-Rechenzentren

KI-InfrastrukturNVIDIA-Aktie: Was die SchedMD-Übernahme für den Chipkonzern bedeutet

NVIDIA-Aktie: Was die SchedMD-Übernahme für den Chipkonzern bedeutet

Energie der Zukunft?TMTG-Aktie +42%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein

TMTG-Aktie +42%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein

EU-Regeln in der KritikSiemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Maßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen

Siemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Maßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen

NeuklassifizierungCanopy Growth, Tilray, Aurora im Blick: Trump lockert Cannabis-Regeln

Canopy Growth, Tilray, Aurora im Blick: Trump lockert Cannabis-Regeln

Im AufwindTesla-Aktie klettert in Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Roboter im Blick

Tesla-Aktie klettert in Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Roboter im Blick