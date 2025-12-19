Top-News: Das war diese Woche wichtig

Börsenwarnung?

Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft

Warren Buffett hat in zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen mehr Aktien verkauft als gekauft - ein Rekord in seiner Zeit bei Berkshire Hathaway. Gleichzeitig wächst der Cash-Bestand.