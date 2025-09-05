DAX23.649 +0,1%ESt505.373 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,45 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Iberdrola-Aktie freundlich: Previ-Beteiligung an Neoenergia für Milliardenbetrag gekauft

11.09.25 09:31 Uhr
Iberdrola-Aktie etwas höher: Energiekonzern Iberdrola sichert sich Previ-Anteil an Neoenergia

Iberdrola übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia für rund 1,88 Milliarden Euro, um damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft zu verstärken.

Der spanische Energiekonzern gab am Donnerstag bekannt, dass er den Erwerb des 30,29-prozentigen Anteils von Previ an Neoenergia vereinbart habe. Das Unternehmen erzeugt und vertreibt Wind-, Wasserkraft- und Solarstrom in Brasilien. Nach der Transaktion wird Iberdrola 83,8 Prozent von Neoenergia kontrollieren.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.

Iberdrola-Aktien legen in Madrid am Donnerstag zeitweise um 0,22 Prozent zu auf 15,77 Euro.

DOW JONES

