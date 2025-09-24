DAX 23.667 +0,2%ESt50 5.465 -0,1%Top 10 Crypto 15,18 -2,8%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.133 -1,5%Euro 1,1742 +0,0%Öl 69,08 +0,0%Gold 3.746 +0,3%
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9
Profil

Iberdrola SA Aktie

15,63 EUR -0,01 EUR -0,06 %
STU
15,61 EUR -0,07 EUR -0,45 %
GVIE
Marktkap. 101,39 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

08:01 Uhr
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,61 €		 Abst. Kursziel*:
-4,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,64%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:01 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Iberdrola SA Buy UBS AG
11.09.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

