TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TRATON hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TRATON-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 30,80 EUR. Bei 30,94 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 438 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 24,84 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 18,44 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 36,34 EUR.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

