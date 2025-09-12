TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag stärker

TRATON im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 30,68 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,68 EUR. Bei 30,78 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 815 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 20,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,12 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst