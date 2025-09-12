DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag höher

15.09.25 12:09 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag höher

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,66 EUR.

Das Papier von TRATON konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 30,66 EUR. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,06 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,70 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 23.498 Aktien.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,41 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,07 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

