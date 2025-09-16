TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Vormittag an Fahrt

TRATON im Fokus

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 30,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 30,68 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 30,84 EUR. Bei 30,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.598 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 20,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,12 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,77 EUR je TRATON-Aktie.

