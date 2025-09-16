TRATON Aktie News: TRATON am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Bei 30,84 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,58 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.085 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 20,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 17,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,34 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

