TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 32,36 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 32,36 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 32,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.743 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 15,84 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,15 EUR angegeben.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je TRATON-Aktie.

