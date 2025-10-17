DAX 24.291 +1,9%ESt50 5.687 +1,4%MSCI World 4.343 +1,1%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.001 +1,4%Bitcoin 95.646 +2,6%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,45 -1,5%Gold 4.349 +2,3%
TRATON Aktie

Marktkap. 12,94 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

16:36 Uhr
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,20 €		 Abst. Kursziel*:
37,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
26,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,40%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

