TRATON Aktie
Marktkap. 12,94 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
26,20 €
|Abst. Kursziel*:
37,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
26,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,40%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|16:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|16:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.