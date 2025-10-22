TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Mittag positiv

TRATON im Fokus

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,26 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 0,2 Prozent auf 26,26 EUR. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.715 TRATON-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 46,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,34 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,90 EUR je TRATON-Aktie an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umsetzen können.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,42 EUR fest.

