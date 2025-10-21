TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf TRATON-Kurs

Die Aktie von TRATON hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der TRATON-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,26 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 26,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,30 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 304 Stück.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 46,42 Prozent zulegen. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,34 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,90 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 25.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

