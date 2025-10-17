TRATON Aktie
Marktkap. 12,94 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,42 €
|Abst. Kursziel*:
21,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
26,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,40%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.