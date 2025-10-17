DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.304 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +4,1%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.385 +2,4%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,83 -0,8%Gold 4.234 -0,4%
Profil

TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
26,36 EUR +0,30 EUR +1,15 %
STU
Marktkap. 12,94 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
Symbol TRATF

Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

08:01 Uhr
TRATON Hold
TRATON
26,36 EUR 0,30 EUR 1,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,42 €		 Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,40%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:01 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 TRATON Buy Warburg Research
mehr Analysen

