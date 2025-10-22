TRATON Aktie News: TRATON kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von TRATON. Kaum Ausschläge verzeichnete die TRATON-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,20 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die TRATON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 26,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 26,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,26 EUR. Zuletzt wechselten 84.561 TRATON-Aktien den Besitzer.
Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 46,76 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,12 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,90 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
