TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 26,14 EUR.

Die TRATON-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 26,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.838 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 3,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,90 EUR an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

