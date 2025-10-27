DAX24.258 +0,1%Est505.687 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.116 +0,7%Euro1,1636 +0,1%Öl65,27 -0,6%Gold4.045 -0,8%
Kursentwicklung im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

27.10.25 09:22 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,32 EUR 0,14 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,46 EUR. Bei 26,64 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 26,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 4.508 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 45,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 35,90 EUR.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

