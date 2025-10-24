TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,50 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,50 EUR. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 26,52 EUR. Bei 26,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 2.437 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 5,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je TRATON-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,90 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,42 EUR im Jahr 2025 aus.

