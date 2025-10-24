DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

24.10.25 12:04 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Im XETRA-Handel kam die TRATON-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,30 EUR.

TRATON
26,20 EUR -0,02 EUR -0,08%
Zum Vortag unverändert notierte die TRATON-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 26,30 EUR. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 26,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,08 EUR nach. Mit einem Wert von 26,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 49.031 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 46,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 4,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 35,90 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
