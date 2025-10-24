DAX 24.268 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,31 -0,6%Gold 4.041 -0,9%
TRATON Aktie

26,60 EUR +0,24 EUR +0,91 %
STU
Marktkap. 13,24 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

10:56 Uhr
TRATON Market-Perform
TRATON
26,60 EUR 0,24 EUR 0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Traton sei allerdings weniger von der US-Schwäche betroffen als Daimler Truck./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,32 €		 Abst. Kursziel*:
36,78%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
26,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,34%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

10:56 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag nahe Vortagesniveau
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Aufwind
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Traton auf 27,20 Euro - 'Neutral'
finanzen.net MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im dritten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 71.400 Fahrzeuge
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports unit sales slightly above prior-year level with 80,000 vehicles in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: TRATON Annual General Meeting approves Executive and Supervisory Boards' actions and resolves on a dividend of &#8364;1.70 per share for 2024
