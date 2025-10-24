TRATON Aktie
Marktkap. 13,24 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Traton sei allerdings weniger von der US-Schwäche betroffen als Daimler Truck./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
26,32 €
|Abst. Kursziel*:
36,78%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
26,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,34%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|10:56
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
