DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) A2AR94
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Fokus auf Aktienkurs

TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

29.08.25 09:25 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Mit einem Kurs von 31,68 EUR zeigte sich die TRATON-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
31,60 EUR -0,44 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,68 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,78 EUR. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 31,62 EUR. Bei 31,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.047 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gewinne von 21,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen