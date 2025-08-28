TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Mit einem Kurs von 31,68 EUR zeigte sich die TRATON-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Die TRATON-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,68 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,78 EUR. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 31,62 EUR. Bei 31,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.047 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gewinne von 21,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,71 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen