TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Mit einem Kurs von 31,68 EUR zeigte sich die TRATON-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die TRATON-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,68 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,78 EUR. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 31,62 EUR. Bei 31,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.047 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gewinne von 21,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

