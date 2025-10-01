TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,72 EUR ab.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 7,72 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,62 EUR. Bei 7,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 648.147 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. 20,35 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 30,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

