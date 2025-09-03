TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 8,17 EUR ab.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 8,17 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,84 EUR. Mit einem Wert von 8,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.459.277 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2025 auf bis zu 9,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 34,37 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,098 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

TUI: Vor dem Durchbruch?