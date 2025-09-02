TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 7,87 EUR abwärts.

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 7,87 EUR ab. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,85 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,08 EUR. Zuletzt wechselten 669.357 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 15,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 46,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,19 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

