TUI Aktie News: TUI steigt am Donnerstagmittag

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 7,99 EUR zu.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 7,99 EUR. Bei 8,05 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.671.439 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 11,11 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,25 EUR am 09.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,103 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,22 EUR.

TUI gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,58 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

