TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag tiefer

08.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 7,74 EUR ab.

TUI AG
7,77 EUR -0,08 EUR -1,04%
Die TUI-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 7,74 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,69 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,85 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.644.996 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 14,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 5,25 EUR. Mit Abgaben von 32,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,103 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,22 EUR.

Am 14.05.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,58 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 13.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

