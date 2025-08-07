TUI Aktie News: TUI wird am Freitagvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 7,77 EUR.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 7,77 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,76 EUR. Bei 7,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197.429 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 14,26 Prozent zulegen. Bei 5,25 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,103 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Am 14.05.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie pendelt um 8-Euro-Marke - Experten optimistisch für baldigen Ausbruch

TUI gibt erstmals seit 2018 wieder Schuldschein über 250 Millionen Euro aus - Aktie tiefer

TUI-Aktie im Visier von Shortsellern: Dennoch neues Jahreshoch erreicht