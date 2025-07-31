DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.362 -1,1%
TUI Aktie News: TUI gibt am Montagmittag ab

11.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 7,71 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 7,71 EUR ab. Bei 7,68 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 499.300 TUI-Aktien.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,103 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,22 EUR je TUI-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,58 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

