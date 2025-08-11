TUI Aktie News: TUI verliert am Dienstagmittag

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 7,58 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 7,58 EUR nach. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 905.633 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 17,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 5,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,22 EUR an.

Am 14.05.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

