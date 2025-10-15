TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,83 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,83 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,84 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 62.445 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 18,78 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 31,48 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

