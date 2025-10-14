TUI Aktie News: TUI wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,69 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 11:38 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 7,69 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 889.964 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 17,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

