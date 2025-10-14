DAX24.188 -0,8%Est505.528 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1558 -0,1%Öl62,05 -2,1%Gold4.140 +0,7%
So entwickelt sich TUI

TUI Aktie News: TUI gibt am Vormittag ab

14.10.25 09:22 Uhr
TUI Aktie News: TUI gibt am Vormittag ab

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,69 EUR -0,06 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 7,72 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.009 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 44,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

