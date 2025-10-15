TUI Aktie News: TUI am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 7,74 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,84 EUR. Zuletzt wechselten 470.550 TUI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2025 auf bis zu 9,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,36 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

