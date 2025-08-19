TUI Aktie News: TUI am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 9,00 EUR.

Die TUI-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 9,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,99 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,09 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 666.541 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 3,33 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,40 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

