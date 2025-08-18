TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 9,07 EUR ab.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 9,07 EUR nach. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 9,06 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.637 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 2,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,19 EUR je TUI-Aktie an.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

