TUI Aktie News: TUI reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,16 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,16 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 9,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Bisher wurden heute 213.851 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,44 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

