DAX24.160 ±0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

TUI Aktie News: TUI reagiert am Mittwochvormittag positiv

27.08.25 09:25 Uhr
TUI Aktie News: TUI reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
9,10 EUR 0,07 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,16 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 9,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Bisher wurden heute 213.851 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,44 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

TUI-Aktie im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen