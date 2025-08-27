TUI Aktie News: TUI gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 9,05 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 9,05 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,09 EUR zu. Bei 9,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 108.341 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,74 Prozent.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,098 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,19 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

