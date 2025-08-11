Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich
HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Reisekonzern TUI wirft das Geschäft mit dem Urlaub trotz einer nicht ganz so starken Nachfrage eher mehr Gewinn ab als gedacht. Die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe hätten zuletzt Rekordergebnisse erzielt, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Hannover mit. In der Pauschalreise-Sparte Märkte & Airlines bleibe die Lage jedoch weiter herausfordernd.
Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September dürfte der Umsatz daher währungsbereinigt lediglich um etwa 5 Prozent statt um bis zu 10 Prozent zulegen, hieß es weiter. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) werde allerdings währungsbereinigt voraussichtlich um 9 bis 11 Prozent wachsen. Hier hatte Tui-Chef Sebastian Ebel bisher 7 bis 10 Prozent angepeilt.
Die Tui-Aktie legte in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu./stw/he
