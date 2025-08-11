DAX24.006 -0,3%ESt505.325 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +0,5%Dow44.403 +1,0%Nas21.498 +0,5%Bitcoin102.166 -0,1%Euro1,1647 +0,3%Öl66,32 -0,6%Gold3.335 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Mutares-Aktie dreht dennoch ins Minus: Mutares zurück in den schwarzen Zahlen Mutares-Aktie dreht dennoch ins Minus: Mutares zurück in den schwarzen Zahlen
Valneva-Aktie schnellt nach Halbjahreszahlen hoch Valneva-Aktie schnellt nach Halbjahreszahlen hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich

12.08.25 16:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,76 EUR 0,15 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Reisekonzern TUI wirft das Geschäft mit dem Urlaub trotz einer nicht ganz so starken Nachfrage eher mehr Gewinn ab als gedacht. Die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe hätten zuletzt Rekordergebnisse erzielt, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Hannover mit. In der Pauschalreise-Sparte Märkte & Airlines bleibe die Lage jedoch weiter herausfordernd.

Wer­bung

Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September dürfte der Umsatz daher währungsbereinigt lediglich um etwa 5 Prozent statt um bis zu 10 Prozent zulegen, hieß es weiter. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) werde allerdings währungsbereinigt voraussichtlich um 9 bis 11 Prozent wachsen. Hier hatte Tui-Chef Sebastian Ebel bisher 7 bis 10 Prozent angepeilt.

Die Tui-Aktie legte in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu./stw/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025TUI NeutralUBS AG
02.07.2025TUI OverweightBarclays Capital
20.06.2025TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025TUI OverweightBarclays Capital
20.06.2025TUI OverweightBarclays Capital
15.05.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2025TUI NeutralUBS AG
15.05.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.05.2025TUI NeutralUBS AG
14.05.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
14.05.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen