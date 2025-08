Aktie im Blick

Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag in Rot

06.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 86,84 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 75,73 EUR -2,71 EUR -3,45% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Für Eilige: AI-Zusammenfassung lesen

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 86,84 USD abwärts. Die Uber-Aktie sank bis auf 86,65 USD. Bei 90,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 868.524 Uber-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach oben. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.05.2025. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 11,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,13 Mrd. USD umsetzen können. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,53 USD je Aktie in den Uber-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa Uber-Aktie im Minus: Heidelberg setzt Mindesttarif für Uber & Co. durch Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com