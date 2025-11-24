Uber Aktie News: Uber tritt am Abend auf der Stelle

Uber im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Uber. Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 83,90 USD.

Die Uber-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 83,90 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 84,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 83,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,15 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.469.579 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 29,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,47 Mrd. USD im Vergleich zu 11,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 5,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet