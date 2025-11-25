DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.936 +0,3%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1578 +0,4%Öl62,27 -1,7%Gold4.132 -0,1%
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen
Rohstoffpreise am Dienstagabend
So bewegt sich Uber

Uber Aktie News: Uber am Abend billiger

25.11.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Abend billiger

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 83,60 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,60 USD ab. Bei 82,39 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,80 USD. Bisher wurden heute 1.295.616 Uber-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 18,02 Prozent niedriger. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,03 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,11 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen