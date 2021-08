United Internet schraubt Prognose nach oben - Aktie nachbörslich im Aufwind

Für das laufende Jahr strebt der Vorstand nun einen Erlös von 5,6 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Montabaur mitteilte. Bislang waren 5,5 Milliarden Euro kommuniziert worden. Das operative Ergebnis 2021 soll nun bei 1,25 Milliarden Euro statt 1,22 Milliarden Euro liegen. Darin enthalten seien unverändert Kosten von rund 30 Millionen Euro für den 5G-Netzausbau sowie 40 Millionen Euro für neue Produkte des Internetdienstanbieters Ionos.

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 4,4 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Ohne einen periodenfremden Ertrag aus dem National-Roaming-Abkommen mit Telefonica Deutschland verdiente United Internet operativ mit 633,8 Millionen Euro 2,1 Prozent mehr.

Zuvor hatte 1&1 seinen Ausblick zum operativen Ergebnis nach oben geschraubt. Anstelle der bisher in Aussicht gestellten 650 Millionen Euro rechnet der Vorstand nun mit 670 Millionen Euro. Der Umsatz für das Gesamtjahr soll weiter bei 3,1 Milliarden Euro liegen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel geht es für die United Internet-Aktie zwischenzeitlich 0,37 Prozent auf 35,50 Euro nach oben.

/ngu/he

MONTABAUR/MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquellen: A. Hesse