Fokus auf Aktienkurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag verlustreich

09.09.25 16:09 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,30 EUR 0,01 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 5,07 USD. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,06 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.433 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 134,65 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,33 Prozent.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

