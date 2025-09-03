UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Nachmittag auf grünem Terrain

UniCredit im Fokus

Die Aktie von UniCredit zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UniCredit-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 16:04 Uhr 0,5 Prozent auf 65,97 EUR. Im Tageshoch stieg die UniCredit-Aktie bis auf 65,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,93 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 180 UniCredit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,92 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 5,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 34,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 47,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit-Aktie wird bei 67,56 EUR angegeben.

Am 22.07.2025 legte UniCredit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

