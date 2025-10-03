UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit reagiert am Freitagmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von UniCredit gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 64,01 EUR zu.

Um 11:37 Uhr wies die UniCredit-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 64,01 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UniCredit-Aktie bisher bei 64,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,35 EUR. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 764 Aktien.

Bei einem Wert von 69,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 9,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,31 Prozent würde die UniCredit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 2,40 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UniCredit-Aktie bei 72,05 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UniCredit am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte UniCredit am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2025 6,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

