Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 29,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 29,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 30,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.632 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 58,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 06.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,83 Prozent auf 11,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

