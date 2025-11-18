DAX23.343 -1,1%Est505.579 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.043 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Plus

18.11.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
30,35 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 30,45 EUR zu. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 55,34 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 11,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen