Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,45 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 30,45 EUR zu. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17 Uniper-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 55,34 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 11,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins
Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr
ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Uniper
Analysen zu Uniper
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|27.07.2023
|Uniper Hold
|Deutsche Bank AG
|26.07.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|19.01.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|16.12.2022
|Uniper Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.06.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Uniper Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.2022
|Uniper Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.08.2022
|Uniper Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2022
|Uniper Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2022
|Uniper Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|26.07.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|19.01.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|16.12.2022
|Uniper Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.11.2022
|Uniper Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen