Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 30,45 EUR zu. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 55,34 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 11,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

